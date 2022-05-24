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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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حسن حجازي: الخبراء بالشان الايراني يقولون بان ايران قوية من خلال تكاتف شعبها
حسن حجازي: الخبراء بالشان الايراني يقولون بان ايران قوية من خلال تكاتف شعبها
حسن حجازي: تشييع جنازة الشهيد سليماني شكلت صفعة للاميركان والاحتلال
حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا بافلو كيريالينكو: القوات الروسية سيطرت على ثلاث بلدات في المنطقة من بينها سفيتلودارسك
حسن حجازي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت: الاحتلال يريد من المناورات ان يخفف من الاثار النفسية التي تؤرق المستوطنين ولايستبعد ان تشكل غطاء لعمل عدواني
حسن حجازي: المناورات تهدف الى البقاء على حالة الجهوزية واستعدادا للتطورات على مستوى المنطقة
حسن حجازي: الاحتلال ياخذ التهديدات الايرانية على محور الجد وهناك مواقع تؤكد بان ايران عندما تهدد تنفذ
حسن حجازي: الاحتلال يسعى من خلال العمليات التي يقوم بها لتحقيق اهداف تعكس شعوره بالقلق المتنامي للقدرات الايرانية وقدرات محور المقاومة
حسن حجازي الخبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال عندما يتعرض لانتكاسة يقوم بالاعمال العدوانية في سورية
حسن حجازي: في الشهرين الاخيرين مررنا بموجة من العمليات الفلسطينية التي اربكت واحراجا للحكومة الصهيونية
حسن حجازي: الخبراء بالشان الايراني يقولون بان ايران قوية من خلال تكاتف شعبها
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش
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