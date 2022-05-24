وفد عسكري ليبي يصل إلى المغرب

العالم - المغرب

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": إنه "لا يوجد بين المسؤولين الذين وصلوا بوزنيقة أي من الشخصيات الليبية المعروفة التي سبق أن شاركت في لقاءات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية برعاية مغربية".

ودعا المغرب مرارا إلى إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، معتبراً أن الحل للأزمة يجب أن يمر عبر الانتخابات.





واستضاف المغرب عدة جولات من الحوار بين الفرقاء في ليبيا انتهت باتفاق العام الماضي على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات المغربية عام 2015.