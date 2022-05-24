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الكاظمي يتلقى دعوة لزيارة العاصمة البلغارية صوفيا

الكاظمي يتلقى دعوة لزيارة العاصمة البلغارية صوفيا
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، اليوم الثلاثاء، ملف التصنيع الحربي.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان ، إن الأخير "تلقّى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف؛ للتباحث بشان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها، لتشمل مجالات مختلفة".

وتم خلال الاتصال، وفق البيان، "التباحث بشأن التعاون الثنائي بين بغداد وصوفيا في مجالي الأمن والدفاع، وسبل نقل الخبرات البلغارية في مجال تكنولوجيا التصنيع الحربي إلى العراق".

ووجه رئيس الوزراء البلغاري، الدعوة للكاظمي لزيارة العاصمة البلغارية صوفيا، وقد عبر الأخير "عن شكره لهذه الدعوة آملاً بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، كما وجه دعوة مماثلة لبيتكوف لزيارة العراق".

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