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العميد سريع يكشف هوية ونوع المسيرة التي أسقطت في نجران

العميد سريع يكشف هوية ونوع المسيرة التي أسقطت في نجران
الثلاثاء ٢٤ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

كشف متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع هوية ونوع الطائرة التي تم اسقاطها فجر اليوم بنجران.

العالم- اليمن

واوضح العميد سريع ان ‏الطائرة التجسسية المسلحة التي أسقطتها الدفاعات الجوية اليمنية فجر اليوم في جبهة الحدود كانت من طراز Wing Loong2 صينية الصنع تابعة لسلاح الجو السعودي. لافتا الى انه تم استهدافها أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ أعمال عدائية في أجواء مديرية كتاف الحدودية.

وكان متحدث القوات المسلحة قد اعلن في وقت سابق عن إسقاط الطائرة فجر يومنا هذا في جبهة الحدود قبالة نجران بصاروخ أرض جو محلي الصنع منوها بانه سوف يتم نشر تفاصيل ونوع الطائرة لاحقا إن شاء الله.

وياتي اسقاط الطائرة قبالة نجران عقب ساعات فقط من اسقاط الدفاعات الجوية طائرة تجسسية مسلحة صينية نوع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي في اجواء العاصمة صنعاء كما تاتي عقب ثلاثة ايام من اسقاط ثالثة نوع كاريال تركية تابعة للعدوان في اجواء مديرية حيران بحجة وهما تخرقان الهدنة وتنفذان اعمالا عدائية في الاجواء اليمنية.

‏ واسقطت دفاعاتنا الجوية في 4 من مايو الماضي طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بخرق الهدنة في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة

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