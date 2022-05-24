توقع بحدوث 6 أعاصير مدمرة في المحيط الأطلسي

العالم-العالم

ورجحت الإدارة أن يكون موسم الأعاصير الأطلسية القادم نشطا بشكل غير عادي.

وقالت إن هناك احتمالا بنسبة 65٪ بأن يكون نشاط موسم الأعاصير القادم أعلى من المتوسط. وحتى الآن، كان أكثر مواسم الأعاصير نشاطا في عام 2020.

وأشارت إلى أنه من المتوقع حدوث 14 عاصفة متفاوتة الشدة. ستتطور ستة إلى عشرة من هذه العواصف إلى أعاصير، ومن المحتمل أن تتطور ثلاثة إلى ستة أعاصير إلى أعاصير شديدة القوة.

ويمتد موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر. وفي العادة يتم تسجيل الأعاصير الأكثر تدميرا في الفترة من 20 أغسطس إلى أوائل أكتوبر، والذروة في 10 سبتمبر.