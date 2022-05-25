كوريا الشمالية تودع بايدن بـ 3 صواريخ باليستية

العالم-اسيا والباسفيك

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" يوم الأربعاء، نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي إن الصواريخ أطلقت من منطقة سونان بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ.

وأفادت صحيفة NHK اليابانية نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع، بأن صاروخين من أصل ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها كوريا الديمقراطية، سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.

ولم ترد بعد معلومات عن المنطقة التي سقط فيها الصاروخ الثالث. وتواصل وزارة الدفاع اليابانية جمع البيانات حول الاختبارات التي تم إجراؤها.

وحذر خفر السواحل الياباني قوارب الصيد في المنطقة من اتخاذ الاحتياطات والابتعاد عن حطام الصواريخ إذا تم العثور عليها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إفادة صحفية دورية للصحفيين، إن واشنطن تعتقد أن كوريا الشمالية قد تختبر قريبا صواريخ باليستية أو أسلحة نووية.

ومنذ بداية العام، أجرت بيونغ يانغ أكثر من عشرة تجارب صاروخية، بما في ذلك اختبار نموذج أولي لصاروخ باليستي عابر للقارات وإطلاق صواريخ باليستية تطلق من الغواصات. وتدعو اليابان والولايات المتحدة باستمرار إلى إخلاء جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من الأسلحة النووية بشكل كامل، وتصف نشاط بيونغ يانغ بالصواريخ النووية بأنه تهديد لسلام واستقرار المجتمع الدولي بأسره.