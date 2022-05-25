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حملة في العراق رفضا لغناء فنان مغربي في بغداد

حملة في العراق رفضا لغناء فنان مغربي في بغداد
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

أطلق ناشطون وناشطات من العراق حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لإقامة حفل للمغني المغربي سعد لمجرد في بغداد. ورأى هؤلاء أن إقامة الحفل محاولة لتلميع صورة  لمجرد المتهم بأكثر من جريمة اغتصاب وتحرش، خصوصا أنه لم يُبرّأ حتى الساعة من أي منها.

العالم - العراق

ونشرت السبت شركة “سندباد لاند” في بغداد، على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، دعوة لحجز مقاعد في حفل مقرر للفنان المغربي. وعلى إثر انتشار الإعلان أطلق ناشطون عراقيون وسم #حفل_سعد_المجرد_مرفوض الذي سرعان ما لقي تفاعلاً على موقعي تويتر وفيسبوك.

وقالت “زهراء”: “سعد متهم بالعديد من قضايا العنف والاغتصاب في دول مختلفة ومحظور من الغناء في المغرب ومصر… انسانيا وأخلاقيا لازم الشعب يقاطع هذي الحفلة مثل ما الشعب المصري سوا حملة قوية وقاطعها وما نسمحله يتواجد ببغداد ونخليه يربح”.

وكتبت “فاطمة” معلقة على القضية : “سعد مغتصب وعليه العديد من قضايا التعنيف وفي بلدان مختلفة بالإضافة إلى منعه من دخول عدد من الدول وإيقاف أنشطته الفنية، لكننا نفاجئ بإقامة حفل له في العراق بلد الغيرة كما يدعون! كيف تسمح لكم غيرتكم باستضافة مغتصب؟ #حفل_سعد_المجرد_مرفوض”.

هذا وقررت إدارة “سندباد لاند”، أمس الاثنين، تأجيل حفل الفنان المغربي، الذي كان من المقرر إحياءه يوم 2 يونيو الجاري.

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