هل هناك مشروع سيطرة تركية في شمال سوريا؟

خاص بالعالم

ويرى اسماعيل في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث"، ان اعلان اردوغان الاخير ما هي الا رد على ما حدث في واشنطن من استقبالها رئيس الوزراء اليوناني، حيث تحاول امريكا معاقبة تركيا وجعلها تخضع لقرار الناتو لضم السويد وفنلندا.

واوضح اسماعيل، ان هناك لعبة كبيرة وليست فقط مسألة المنطقة العازلة في الشمال السوري، مشيراً الى ان اردوغان يحاول بطريقة ما اخضاع السياسة الامريكية لرغبته، معتبراً ان الامريكي لا يبدي اي اعترض مباشرة على خطوة اردوغان، لانه لا يريد ان يفرط في الموقف المتوحد لدول الناتو على ما يحدث في اوكرانيا، كما ان صانع القرار الامريكي لا يريد ان يخسر حليفه كتركيا في هذا الوقت بالذات.