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مجلس الشورى الإسلامي يعيد انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا له في دورة رئاسية جديدة

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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