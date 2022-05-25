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الإتفاقية العجيبة ..بإختصار

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

يشهد الأردن أجواء غضب لتوقيع الحكومة على إتفاقية مياه مقابل الطاقة مع كيان الإحتلال والإمارات، حيث تظاهر  آلاف المواطنين  بعد صلاة الجمعة بالمسجد الحسيني بعمان تنديدا بهذه الإتفاقية.

العالم - باختصار

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