قطر تتسلم أول دفعة من مقاتلات تايفون أغسطس المقبل

العالم - قطر

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أمس الثلاثاء، عن مارتن إليوت سامبسون، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية، قوله: إن "قطر ستتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات تايفون في أغسطس المقبل".

وفي السياق كشف العميد الركن علي محمد الفضالة، الملحق العسكري القطري لدى المملكة المتحدة، في تصريحات لوكالة "قنا"، عن انتهاء تدريب وإعداد الطواقم القطرية العملياتية والفنية لطائرات "تايفون" البريطانية التي تم شراؤها.

وأضاف الفضالة أن "الطواقم القطرية العملياتيّة والفنية يعملون مع نظرائهم البريطانيين في سرب مشترك لحين استلام الطائرات".

وتابع: "سوف يؤدي سرب العمليات المشترك دوراً مهماً ورئيسياً من خلال المساهمة مع القوات الجوية الأميرية في تأمين أجواء دولة قطر أثناء بطولة كأس العالم (FIFA قطر 2022)".

وأشار إلى أن السرب العملياتي المشترك يعتبر "فريداً من نوعه" في المنطقة، ونواة للعمليات المشتركة المستقبلية بين القوات المسلحة الأميرية القطرية ونظيرتها البريطانية لتعزيز الأمن في المنطقة.

وذكر المسؤول العسكري القطري أن "طائرة تايفون ذات قدرات عالية وإضافة قتالية لقواتنا الجوية".

وفي العام 2017، وقعت قطر مع المملكة المتحدة عقداً لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" بقيمة 8 مليارات دولار.

وقالت مجموعة الصناعات العسكرية البريطانية، آنذاك، في بيان لها، إن تسليم الدفعة الأولى من الطائرات متوقع أواخر العام 2022.