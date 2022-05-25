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مسؤول ايراني: تعزيز العلاقات مع اذربیجان یضمن السلام والاستقرار في المنطقة

مسؤول ايراني: تعزيز العلاقات مع اذربیجان یضمن السلام والاستقرار في المنطقة
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

أشار محافظ أذربيجان الشرقية "عابدين خرم " إلى الخطوات الفعالة التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية في ايران وجمهورية آذربايجان " لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون ،قائلا إن البلدين لديهما تفاهمات جيدة في إطار التفاعلات الإقليمية التي كان لها تأثير كبير على ارساء السلام والاستقرار بالمنطقة.

العالم - ايران

وقال "عابدين خرم "، في مراسم أقيمت الیوم الاربعاء، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان في مدینة تبريز مرکز محافظة أذربيجان الشرقية ( شمال غرب البلاد): تربط الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهوریة أذربيجان، قواسم مشتركة واواصر تاريخية ولغوية ودينية ومن هذا المنطلق تحظى جمهورية أذربيجان بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الايرانية.

واضاف إن ایران لطالما دعمت وحدة الاراضي جمهورية أذربيجان، ولم تتوان عن تقديم أي مساعدة لها خلال العقود الثلاثة الماضية.

ولفت إلى الخطوات الفعالة التي اتخذتها الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية آذربايجان " لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون ،قائلا إن البلدين لديهما تفاهمات جيدة في إطار التفاعلات الإقليمية التي كان لها تأثير كبير على ارساء السلام والاستقرار بالمنطقة.

وأشار إلى انعقاد الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في باكو، مضیفا تم اتخاذ خطوات مهمة لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ، ولدى البلدين خطط واسعة للتعاون في إعادة إعمار المناطق المحررة في جمهورية أذربيجان.

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