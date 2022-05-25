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وسائل إعلام صينية نقلا عن الجيش الصيني: أجرينا تدريبا عسکريا حول تايوان "کتحذير جدي" للولايات المتحدة من مغبة تفاعلها مع تايوان

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

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