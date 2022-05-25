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أعضاء البرلمان الايراني يلتقون قائد الثورة الاسلامية

أعضاء البرلمان الايراني يلتقون قائد الثورة الاسلامية
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

التقى أعضاء البرلمان الايراني اليوم الاربعاء قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

العالم - ايران

والقى سماحته كلمة بهذه المناسبة.

وسنوافيكم لاحقا بكلمة سماحته.

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