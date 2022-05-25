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قصف تركي شمالي العراق.. وأكار يتفقد الشريط الحدودي

قصف تركي شمالي العراق.. وأكار يتفقد الشريط الحدودي
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر أمنية عراقية كردية إن القوات التركية استهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني في جبل متين بمحافظة دهوك شمالي العراق.

العالم-العراق

وأضافت المصادر أن أحد المواقع المستهدفة يُعتقد أنه مستودع للأسلحة، وأدى القصف الى اشتعال النيران فيه، وسماع انفجارات ثانوية، مشيرة إلى تحليق طائرات مسيّرة في سماء المنطقة قبل وقوع القصف.

وتزامن ذلك مع وصول وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وكبار قادة الجيش إلى الحدود العراقية التركية بعد ساعات على مقتل ثلاثة جنود أتراك وإصابة آخرين في المنطقة.

وتنفذ القوات التركية منذ 18 من الشهر الماضي، عملية عسكرية شارك فيها سلاح الجو ووحدات برية خاصة، في قرى ومناطق عراقية حدودية ضمن منطقة كردستان العراق، تستهدف مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني، أطلقت عليها اسم عملية "قفل المخلب"، وهي العملية الثالثة من نوعها في غضون عام واحد.

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