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رئيسي يكلف رئيس منظمة البيئة ووزير الخارجية بحل مشكلة التلوث

رئيسي يكلف رئيس منظمة البيئة ووزير الخارجية بحل مشكلة التلوث
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

كلف الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وزير الخارجية ورئيس منظمة البيئة ببذل الجهود والسعي الى حل مشكلة التلوث في البلاد.

العالم - ايران

وقال رئيسي خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن صحة الشعب اساسية وأن تلوث الجو لا يطاق، وأن الشعب ليس بوسعهم أن يعيشوا هذا الوضع يوميا ويأملون من الحكومة متابعة القضية بكل جدية.

واضاف رئيسي: على رئيس منظمة البيئة ووزير الخارجية أن يسرعا في زيارة البلدان المجاورة مصدر التلوث واجراء مبلاحثات معها للتوصل الى حل بهذا الشأن.

الجدير بالذكر أن العديد من المحافظات الايرانية شهدت خلال الايام الماضية موجة من الاتربة والغبار الشديد مما اضطر الحكومة الى تعطيل المدارس والدوائر الحكومية.

ويعزو بعض خبراء البيئة الايرانيين سبب اجتياح الغبار البلاد الى منع بعض البلدان المجاورة من وصول مياه الانهار الى البلاد.

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