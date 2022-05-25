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فيديوغرافيك.. حملة لإلغاء حفل فنان مغربي في بغداد

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

أطلق ناشطون وناشطات من العراق حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لإقامة حفل للمغني المغربي سعد لمجرد في بغداد. ورأى هؤلاء أن إقامة الحفل محاولة لتلميع صورة لمجرد المتهم بأكثر من جريمة اغتصاب وتحرش، خصوصا أنه لم يُبرّأ حتى الساعة من أي منها.

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فيديوغرافيك.. حملة لإلغاء حفل فنان مغربي في بغداد

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