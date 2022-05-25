الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يجتمعان في أربيل

العالم-العراق

ونقلت وكالة شفق نيوز عن مستشار رئيس الإقليم دلشاد شهاب قوله إنه بعد الزيارة التي أجراها الرئيس بارزاني إلى السليمانية، وضمن إطار الجهود التي يبذلها في التقريب بين الأطراف والقوى السياسية في الإقليم سيعقد المكتبان السياسيان للحزبين اجتماعا اليوم في رئاسة الإقليم.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق، قد أعلن يوم الأحد، خلال زيارته الى السليمانية أنه تم التوصل إلى أرضية لحل الانسداد السياسي الحاصل في الإقليم والعراق كافة، معلنا النجاح في إيقاف الحرب الإعلامية بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.