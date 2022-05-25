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تركيا تعلن حصيلة قتلى عملية 'القفل ـ المخلب' شمالي العراق

تركيا تعلن حصيلة قتلى عملية 'القفل ـ المخلب' شمالي العراق
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، أنه تم تحييد أكثر من 100 من مسلحي حزب العمال الكردستاني منذ انطلاق عملية "القفل ـ المخلب" في شمال العراق.

العالم-تركيا

جاء هذا التصريح بعد أن أفادت وكالة الأناضول بأن أكار توجه أمس الثلاثاء برفقة رئيس الأركان وقائدي القوات البرية والجوية التركية إلى الحدود مع العراق إثر مقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك في عملية "القفل ـ المخلب".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت لاحق الثلاثاء أن جنديا خامسا، قتل متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل العراق.

وأطلقت تركيا في 18 نيسان / ابريل عملية "القفل ـ المخلب" ضد معاقل تنظيم "بي كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بشمال العراق.

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