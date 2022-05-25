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وزارة الدفاع الروسية: ميناء ماريوبول يعمل على نحو طبيعي وموسكو "لا تستبعد إمكانية إجراء محادثات دولية لفتح الموانئ الأوكرانية

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

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