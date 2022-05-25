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شمخاني يغادر الجمعة الى طاجيكستان للمشاركة في اجتماع الأمن الاقليمي

شمخاني يغادر الجمعة الى طاجيكستان للمشاركة في اجتماع الأمن الاقليمي
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

سيشارك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني في اجتماع الأمن الاقليمية المزمع عقده في جمهورية طاجيكستان.

العالم - ايران

ومن المفترض أن يلتئم الاجتماع بعد غد الجمعة بمشاركة مندوبين وممثلين عن دول روسيا والصين والهند وطاجيكستان وأوزبكستان وقرغيزيا وتركمنستان وكازاخستان الى جانب ايران، سيبحث الاجتماع الوضع في أفغانستان.

وعلى هامش الاجتماع سيلتقي شمخاني عددا من نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي اجتماعات الأمن القومي بمبادرة دعت اليها ايران وكان الاجتماع الأول عقد في عام 2018 في طهران، كما عقد الاجتماع الثاني أيضا في طهران، بينما استضافت الهند الاجتماع الثالث.

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