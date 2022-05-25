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قائد الثورة الاسلامية: تحرير خرمشهر قلب المعادلة

قائد الثورة الاسلامية: تحرير خرمشهر قلب المعادلة
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن تحرير مدينة خرمشهر (خلال الحرب التي فرضها نظام صدام على ايران) قلب المعادلة من مرة الى حلوة.

العالم - ايران

وأكد سماحته خلال استقباله اليوم الأربعاء لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي في حسینیة الامام الخمینی (رض) بطهران ان هذا التحرير والانتصار أنقذ البلاد، وتسائل قائلا: كيف تحقق ذلك وما هي العوامل التي أدت الى ذلك؟ معتبرا أن الجهاد والتضحيات والارادة الراسخة والمبادرة والمتابعة وفي مقدمة كل ذلك الاخلاص والتوكل على الله كان وراء ذلك.

واشار سماحته أن ما حدث آنذاك لا يختص بتلك المرحلة وانما يمكن تحقيقه في كافة القضايا التي تواجهها البلاد سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي ويمكن التغلب على ذلك من خلال تلك العوامل والتوكل على الله والجهاد في سبيله.

يتبع

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