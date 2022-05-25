الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢
١١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-05-2022

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-05-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 24-05-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-05-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد نصر الله يتحدث مساء اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير

مستوطنون يقتحمون الأقصى مجددا بحماية قوات الاحتلال

الخارجية السورية تتوجه بطلب إلى بعثاتها في الخارج.. هذا مضمونه

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 25-05-2022

العراق.. الحشد الشعبي يصد تعرضا إرهابيا في ديالى

مفتي عمان: ندوة "الإلحاد وحقيقة التوحيد" أضاقت صدور الملاحدة