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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يكشف عن جولة عربية قادمة له وعن تحضيرات لعقد قمة بين الرئيسين الروسي والجزائري

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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