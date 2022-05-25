وزير الخارجية التركي يقول إن التطبيع مع "إسرائيل" سيساهم في حل الصراع مع الفلسطينيين!

العالم - تركيا

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في تل أبيب أن البلدين اتفقا على “إعادة تنشيط” العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك استئناف المحادثات بشأن الطيران المدني.

وتابع أوغلو، إن العمل مع "إسرائيل" على أجندة إيجابية يمكن أن يساعد البلدين أيضا في التعامل مع الخلافات بشكل بنّاء.

وأفاد أن تركيا اتفقت مع تل أبيب على إضفاء طاقة جديدة على العلاقات الثنائية في العديد من المجالات وتأسيس آليات مختلفة من الآن فصاعدا.

وأعلن أوغلو، ولابيد، الأربعاء، اتفاقهما على إعادة إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والكيان الاسرائيلي.