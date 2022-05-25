إتفاق تعاون بين الإتحادين العراقي والإيراني للتايكواندو

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وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي للتايكواندو في بيان أن "رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو ابراهيم البهادلي، وقع بروتوكول تعاون مشترك مع نظيره الأيراني الجديد هادي ساعي، في مقر اللجنة الأولمبية الإيرانية بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية الإيرانية سعيدي، واعضاء الاتحاد العراقي للتايكواندو أحمد قاسم، وحسن جواد، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية العراقية المدرب محمد ياري، ومستشار اللجنة الأولمبية الإيرانية أصغر رحيمي".

وأوضح، أن "البروتوكول، نص على اقامة دورات تدريبية للمدربين العراقيين بأشراف أفضل الخبراء الايرانيين في التدريب، وتهيئة معسكرات تدريبية متبادلة وسيكون أولها تجمع مشترك بين المنتخب العراقي و الايراني لفئتي الناشئين والشباب استعداداً لبطولة العالم في بلغاريا، وارسال اللجان العاملة في العراق الى طهران لزجهم في الدورات التدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم المسابقات المحلية والدولية".

واضاف ان "البروتوكول، نص على اقامة دورات تحكيمية بأشراف الحكام الدوليين في ايران، وترشيح مدرب دولي على مستوى عالٍ للتعاقد مع الاتحاد العراقي لتدريب فعالية البومسي".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو ابراهيم البهادلي، وفقا للبيان، ان "هذا الاتفاق سيزيد من سرعة تطور اللعبة لمواكبة الحداثة في التدريب والتحكيم بالتايكواندو".