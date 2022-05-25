شاهد..أهم محاور مناقشات عمّان بين صنعاء والرياض

العالم - خاص بالعالم

ووصلت الى العاصمة الاردنية عمان وفودا عسكرية من الطرفين لاجراء مباحثات ومشاورات عسكرية تتعلق بالهدنة وتمديدها وكذلك تثبيت وقف اطلاق النار وفتح الطرقات والممرات.

صنعاء اعلنت ان وفدها وصل الى العاصمة الاردنية عمان، وانه لجنة عسكرية خاصة ستناقش مع الطرف الاخر موضوع خروقات الهدنة الأممية ومراقبة وقف إطلاق النار وفتح الطرقات، وقالت ان اللجنة يراسها اللواء الركن "يحيى عبدالله الرزامي".

كما اعلنت قوى العدوان ان وفدها ايضا وصل الى الاردن وان المباحثات تجري في اطار تمديد الهدنة الاممية، وكذلك رفع الحواجز وفتح الطرقات خاصة طريق تعز - صنعاء.

هذا بينما قالت وسائل اعلام وشخصيات سياسية ان مباحثات ومشاورات عمان تشمل ايضا الاوضاع الاقتصادية، وان هناك وفودا من الطرفين تبحث موضوع دفع مرتبات موظفي الدولة، وكذلك توحيد اعمال البنك المركزي في صنعاء وعدن والتزام التحالف السعودي برفع الحصار المفروض على البلاد، ورفع يده عن المؤانيء والمطارات اليمنية.

بدوره أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق "جلال الرويشان" ان صنعاء لا تناقش الان موضوع تمديد الهدنة التي ستنتهي بعد اسبوع، مضيفا ان الجانب اليمني في صنعاء ليس مضطرا لتمديد الهدنة طالما لا زالت معاناة الشعب بسبب العدوان والحصار مستمرة.

وشدد "الرويشان" على ان الحديث عن الهدنة أصبح أكبر مما تم تنفيذه منها، مشيرا إلى أن العدوان لم يحرص على الالتزام بما تم الاتفاق على تنفيذه في بنود الهدنة، وأن خروقات قوى العدوان بلغت الآلاف وتم ابلاغ الامم المتحدة بذلك لكنها لم تحرك ساكنا.

وفي السياق نفسه، أكد عضو الوفد الوطني المفاوض "عبدالملك العجري" أن موضوع فتح الطرقات تم توظيفه في سياق تبرير حصار العدوان للموانئ والمطارات والتغطية عليه، مضيفا ان صنعاء حريصة على تخفيف معاناة الناس، مشددا على أن الإجراءات في تعز فرضتها الضرورات العسكرية للحفاظ على حياة المواطنين بينما إغلاق الموانئ والمطارات من قبل التحالف لا مبرر له.