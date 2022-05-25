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مساعد رئيس الوزراء الروسي الكساندر نوفاك: موسكو وفي ظل الضغوط الغربية تمضي قدما في طريق رفع مستوى التعاون الشامل مع طهران

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

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