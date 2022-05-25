المتحدث باسم الامم المتحدة يعلق على اغتيال الشهيد صياد خدائي

العالم - إيران

وقال دوجاريك في تصريح أدلى به الثلاثاء ردا على سؤال لوكالة "إرنا" الإيرانية حول موقف منظمة الأمم المتحدة تجاه عملية اغتيال الشهيد حسن صياد خدائي: نحن نعارض على الدوام أعمال القتل خارج القضاء.

وأضاف أن: اعمال القتل خارج القضاء تعني أن دولة أو نظاما ما ينفذ قوانينه خارج حدوده وفي الدول الأخرى.

يذكر أن العقيد في حرس الثورة الاسلامية ومن المدافعين عن مراقد أهل البيت (ع) حسن صياد خدائي قد استشهد عصر الأحد إثر إصابته بخمس رصاصات أطلقها عليه إرهابيان يستقلان دراجة نارية حينما كان يعتزم الدخول إلی منزله قرب في شارع "مجاهدين إسلام" في العاصمة طهران.

وتم تشييع جثمان الشهيد صياد خدائي في طهران أمس الثلاثاء ومن ثم ووري الثرى في مقبرة "جنة الزهراء (س)" جنوب طهران.

وشارك في مراسم تشييع جثمان الشهيد صياد خدائي، القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي وقائد قوة "القدس" العميد إسماعيل قاآني.