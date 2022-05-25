إرتفاع التجارة بين إیران و روسیا إلی 4.5 ملیار دولار

العالم - إيران

وأشار السفير جلالي الذي كان يتحدث في الملتقى التجاري الإيراني - الروسي اليوم الأربعاء إلی العراقيل الكثيرة التي تعترض طريق ترانزيت السلع من إيران إلی روسيا، مؤكدا وجود 3 معابر حدودية من جمهورية آذربيجان لدخول السلع ومثلها لخروجها التي يجب حلها لتسهيل تصدير السلع إلی روسيا.

وتطرق إلی كري نهر ولغا في روسيا وقال: إن السفن التي تحمل السلع في هذا النهر تعمل بنصف طاقتها حيث بإمكان المهندسين الإيرانيين تقديم المساعدة في هذا الخصوص.

وأكد سفير إيران لدى روسيا أن الموانئ الإيرانية يتم استخدامها بشكل جيد إلا أن تطوير سكك الحديد بين رشت الإيرانية وآستارا الروسية يعتبر حاجة ماسة جدا، داعيا إلی تظافر الجهود مع الجانب الروسي لتطوير هذا المشروع المشترك حيث يمكن استخدامه في طريق محور الشمال - جنوب.

وحول التبادل المالي بين الجانبين قال: لقد اتخذت إجراءات جيدة في هذا المجال إلا أنه يجب أن يتم التبادل بالعملة الوطنية لكلا البلدين حيث أن إحدى المشاكل التي يواجهها التجار الإيرانيون تبديل عملة الروبل الروسي إلی يورو مما يسبب هبوط ألفائدة او الحاق الضرر بهم في حين أن التجارة لها قواعدها بما فيها الربح لكلا الجانبين.

وتوقع أن يتم في القريب العاجل إنشاء مركز تنمية الصادرات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا داعيا إلی أن تجري المحادثات بين التجار في كلا البلدين بشكل مباشر ودون أي وسيط.