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الهلال الأحمر الفلسطيني: سبع إصابات إحداها بشظية رصاص خلال المواجهات المستمرة مع جيش الاحتلال والمستوطنين في حوارة جنوب نابلس

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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