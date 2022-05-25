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وزير النفط الايراني يعلن توقيع عقود للتعاون بمجال الطاقة بين طهران وموسكو ويؤكد على التحرك لرفع التبادل التجاري بينهما الى 40 مليار دولار

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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