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فرديناند ماركوس الرئيس 17 للفلبين

فرديناند ماركوس الرئيس 17 للفلبين
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن البرلمان الفلبيني، فرديناند ماركوس الرئيس السابع عشر للبلاد بعد فوزه الساحق في انتخابات 9 آيار/ مايو.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال رئيس مجلس النواب آلان فيلاسكو: "أعلن أن فرديناند روموالديز ماركوس جونيور هو الرئيس المنتخب حسب الأصول لجمهورية الفلبين"، بعد أن وافق المشرعون على تقرير يعلن فوزه.

وحصل ماركوس، الذي سيتولى منصبه رسميا الشهر المقبل، على أكثر من 31.6 مليون صوت، أو 58.8 في المائة من إجمالي الأصوات، وفقا لإحصاء نهائي أصدره البرلمان.

واحتل منافسه الرئيسي ليني روبريدو المركز الثاني بما يزيد قليلا عن 15 مليون صوت.

وصادقت جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ رسميا على النتائج وأعلنت ماركوس رئيسا، وسيتم تنصيبه في 30 يونيو.

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