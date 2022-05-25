شاهد.. هذا ما تمخض عن الملتقى التجاري الايراني الروسي في طهران

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هي صفحة أخرى لرسم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا، العاصمة الايرانية طهران احتضنت فعاليات المنتدى الاقتصادي الايراني الروسي، برعاية وزير النفط الايراني "جواد اوجي" ونائب رئيس الوزراء الروسيا "الكساندر نوفاك" وعدد من المعنيين، اجتماع يأتي في إطار تمتين العلاقات المشتركة بين البلدين ويرمي لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لتأمين المصالح وتنظيم سوق الطاقة وتلبية الاحتياجات المتبادلة والتعاون في مجال الطاقة و نقل التكنولوجيا و الاستثمار المشترك.



وقال "الكساندر نوفاك" نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة الروسي: "إن ايران شريك موثق وعريق بالنسبة لروسيا، وان العلاقات السياسية بين البلدين في أعلى مستواياتها اليوم، ونأمل بتنمية وتطوير التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المنشودة للبلدين".

وبحضور نوفاك واوجي اللذين يترأسان اللجنة المشتركة الاقتصادية الإيرانية الروسية تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، أولها البيان المشترك الاقتصادي والسياسي والذي تضمن عدة محاور في المجالات المختلفة، أهمها التعاون التجاري، والاقتصادي، والمالي، والمصرفي، والنقل، والجمارك، والصناعة، والمناجم، والزراعة، والصحة، والطاقة، وفضلا عن قطاعات البتروكيماويات، والطرق، والمواصلات، والنقل، كما تم القرار على دراسة وازالة العراقيل أمام التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال وزير النفط الإيراني جواد اوجي: "تكللت الزيارتان اللتان قمنا بهما الى روسيا واجتماعات اليوم عن التوصل لمذكرات تفاهم واتفاقيات جيدة، إن ايران وروسيا يتمتعان يطاقات عالية في مختلف المجالات، بما في ذلك النقل والزراعة والطاقة النووية، وتتطلع الحكومة الى زيادة التبادل المشترك الى 40 مليار دولار سنويا".

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة‌ بهروز كمالوندي لقناة العالم: "روسيا بلد مهم وجار وتربطنا علاقات سياسية جيدة معها وعلى الصعيد النووي تتوفر ارضية كبيرة للعمل المشترك ونستطيع ان نكمل بعضنا البعض في المجال التكنولوجي ، لكننا لم نشهد نمو ملحوظا في المجال النووي ونأمل من هذه الزيارات الرقي بمستوى العمل الاقتصادي".

هذا وقد استعرض الجانبان التعاون الثنائي في المجالات المختلفة لاسيما الطاقة، وشددا على العلاقات الطيبة بين البلدين في المجال الاقتصادي، وضرورة التعاون الثنائي لتبادل الكهرباء وتصدير الخدمات الفنية والهندسية للسلع الكهربائية الإيرانية إلى روسيا، وتطوير شبكات الكهرباء في البلدين.

وترتبط ايران وروسيا بعلاقات تعاون اقتصادي جيدة بما في ذلك قطاع الطاقة وتتطور روابط البلدين بناء على مصالح الدولتين والشعبين دون النظر أي طرف ثالث.

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