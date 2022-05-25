العالم - فلسطين

ووجهت الحركة، على لسان الناطق باسمها، جهاد طه "التحية والتهنئة إلى لبنان حكومةً وشعبًا ومقاومةً".



وعدّ طه أن "هذا الانتصار دليل على قدرة المقاومة هزيمة الاحتلال، وأن خيار المقاومة هو الخيار الإستراتيجي لانتزاع حقوقنا"، وفق ما يرى.



ودعا طه إلى "ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية في كل الميادين لمواجهة سياسة القتل والإجرام والتنكيل التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته".



ويحتفل لبنان في الـ 25 أيار/مايو من كل عام، بذكرى انسحاب جيش الاحتلال من مناطق في الأراضي اللبنانية احتلّها عام 1978 منسحبا منها عام 2000 في اليوم المذكور.