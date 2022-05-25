رفع مستوى العلاقات التجارية الإيرانية مع روسيا إلى 40 مليار دولار سنوياً

العالم - إيران

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء وزير النفط الإيراني بمساعد رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك والوفد المرافق له حيث رحب الوزير أوجي بالضيف الروسي لانتخابه رئيسا للجنة التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.

وأشار إلى توقيع إيران وروسيا اتفاقيات ومذكرات تفاهم جيدة في مجالات الطاقة والزراعة والنقل والشحن والمجالات الأخرى في الزيارة التي قام بها وفد إيراني إلى روسيا قبل عامين، مؤكدا أن طهران تتابع اليوم هذه الاتفاقيات ليتسنى عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

وتطرق إلى الاجتماعات العديدة التي عقدها الجانبان الإيراني والروسي في مختلف المجالات التي تمت مناقشتها في الوزارات والجهات المعنية معربا عن أمله بأن تؤدي هذه الاجتماعات إلى اتخاذ قرارات جيدة.

بدوره أشاد الضيف الروسي بالفرص المتاحة وعقد مثل هذه الاجتماعات وقدم تعازيه إلى الشعب الإيراني وعوائل ضحايا انهيار مبنى في مدينة آبادان.

وتابع قائلا: إن وفدا روسيا رفيع المستوى يضم ممثلين عن دوائر ووزارات ومحافظين واتحادات تجارية وشركات سيزور إيران.

وبشأن التعاون الشامل القائم بين بلاده وإيران قال مساعد رئيس الوزراء الروسي: إن هذا التعاون شهد تطورا خاصا في الآونة الأخيرة حيث أن الرئيسين الإيراني والروسي في اتصال دائم مع بعضهما.

ووصف الزيارة التي قام بها الرئيس رئيسي إلى بلاده في شهر كانون الثاني الماضي/يناير بأنها أدت إلى تحرك مضاعف لتطوير العلاقات الثنائية مؤكدا ضرورة تنفيذ التوافقات المهمة التي توصل إليها الرئيسان فلاديمير بوتين وإبراهيم رئيسي.

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