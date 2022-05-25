الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران و روسيا تبرمان 3 وثائق تعاون

إيران و روسيا تبرمان 3 وثائق تعاون
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

أبرمت طهران وموسكو 3 وثائق تعاون ثنائي اليوم الأربعاء عقب اجتماع وزير النفط الإيراني جواد أوجي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

العالم - إيران

ووقع الوزير أوجي ونوفاك البيان المشترك لاجتماع رئيسي لجنة التعاون الاقتصادي الإيراني الروسي المشتركة اليوم 25 مايو/ آيار 2022 في طهران.

وأبرمت شركة الصناعات الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات البتروكيماوية الروسي تعنى بتبادل الخبرات الفنية والتعاون المعرفي بمجال الصناعات البتروكيماوية.

كما وقع شهريار أفندي زاده مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني و ديمتري زوريوف مساعد وزير الشحن والنقل الروسي، البروتوكول الثاني عشر لاجتماع مجموعة عمل الشحن والنقل الإيرانية الروسية.

روابط ذات صلة

إرتفاع التجارة بين إیران و روسیا إلی 4.5 ملیار دولار

روسيا وإيران تتفقان على التحوّل إلى التجارة بالعملات الوطنية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دمشق تحتج في رسالة للأمم المتحدة على إنشاء تركيا منطقة آمنة داخل أراضي سوريا

بدء كلمة السيد نصر الله بمناسبة "عيد التحرير"

شركة سويسرية تطور اختبارات للكشف عن فيروس جدري القرود

حماس تحذر مجدداً من مسيرة الأعلام وتتعهد بالرد بحال 'تجاوز الخطوط الحمراء'

شاهد بالفيديو.. خبير استراتيجي: الصين ستهزم امريكا وتمسح طائراتها من الوجود

قاآني: الاحتلال لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله