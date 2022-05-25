إيران و روسيا تبرمان 3 وثائق تعاون

العالم - إيران

ووقع الوزير أوجي ونوفاك البيان المشترك لاجتماع رئيسي لجنة التعاون الاقتصادي الإيراني الروسي المشتركة اليوم 25 مايو/ آيار 2022 في طهران.

وأبرمت شركة الصناعات الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات مذكرة تفاهم مع اتحاد الصناعات البتروكيماوية الروسي تعنى بتبادل الخبرات الفنية والتعاون المعرفي بمجال الصناعات البتروكيماوية.

كما وقع شهريار أفندي زاده مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني و ديمتري زوريوف مساعد وزير الشحن والنقل الروسي، البروتوكول الثاني عشر لاجتماع مجموعة عمل الشحن والنقل الإيرانية الروسية.