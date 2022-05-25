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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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متحدث باسم حاكم ولاية بلخ: مقتل تسعة اشخاص في تفجيرات بمدينة مزار شريف شمال أفغانستان
مراسل العالم: ثلاثة انفجارات تستهدف حافلات نقل صغيرة في مناطق مختلفة ذات غالبية لاتباع اهل البيت في مزار شريف شمالي افغانستان
الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة اليونانية وتبلغه احتجاج طهران على احتجاز اثينا سفينة شحن ايرانية في المياه اليونانية
وسائل اعلام افغانية: مقتل 10 اشخاص في انفجارين يستهدفان منطقة ذات غالبية لاتباع اهل البيت عليهم السلام في مزار شريف
مراسل العالم: انفجاران في افغانستان احدهما يستهدف المصلين داخل مسجد اثناء اداء صلاة المغرب في العاصمة كابل والاخر يضرب مدينة مزار شريف
وزارة الخزانة الاميركية تعلن فرض حظر على 10 افراد بينهم رعايا اجانب و9 كيانات في عدة بلدان بدعوى مساهمتها في بيع النفط الايراني
مصادر فلسطينية: سلطات الاحتلال تلغي الإجازات وتأمر عناصر الشرطة بالحضور الكامل في القدس ومدن الداخل يوم الأحد تزامنا مع مسيرة الأعلام
وزير النفط الايراني يعلن توقيع عقود للتعاون بمجال الطاقة بين طهران وموسكو ويؤكد على التحرك لرفع التبادل التجاري بينهما الى 40 مليار دولار
الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم: سماح كيان الاحتلال لمسيرة "الأعلام" تجاوز للخطوط الحمراء من شأنه تفجير الأوضاع
الهلال الأحمر الفلسطيني: سبع إصابات إحداها بشظية رصاص خلال المواجهات المستمرة مع جيش الاحتلال والمستوطنين في حوارة جنوب نابلس
مراسل العالم: انفجاران في افغانستان احدهما يستهدف المصلين داخل مسجد اثناء اداء صلاة المغرب في العاصمة كابل والاخر يضرب مدينة مزار شريف
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش
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