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وسائل اعلام افغانية: مقتل 10 اشخاص في انفجارين يستهدفان منطقة ذات غالبية لاتباع اهل البيت عليهم السلام في مزار شريف

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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