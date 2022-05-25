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متحدث باسم حاكم ولاية بلخ: مقتل تسعة اشخاص في تفجيرات بمدينة مزار شريف شمال أفغانستان

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

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