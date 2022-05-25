شاهد.. أسباب الخلاف الأوروبي بشأن فرض الحظر على النفط الروسي

العالم - خاص بالعالم

المفوضية الأوروبية استبعدت التوصل الى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر تدريجي على النفط الروسي في قمة المجلس الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل.

وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية 'أورسولا فون دير لاين' من فرض حظر على النفط الروسي، وقالت إن ذلك سيساعد موسكو على تحقيق إيرادات إضافية، ومن المحتمل أن يجعلها قادرة على نقل نفطها المحظور في دول الاتحاد الأوروبي الى الاسواق العالمية، ما سيؤدي الى ارتفاع الأسعار، وحصول روسيا على مبالغ كبيرة مقابل ذلك.



المجر اكثر المتضررين بالقرار الاوروبي اعلن رئيس وزرائها "فيكتور أوربان" حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

واضاف ان العالم على شفير أزمة اقتصادية، وقلل اوربان من إمكانية التوصل الى إتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي، معربا عن رفضه لفرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا.



وقال رئيس الوزراء المجري "فيكتور أوربان": "يجب على المجر أن تظل بعيدة عن هذه الحرب ويجب أن تحمي الأمن المالي للعائلات. وهذا يتطلب مساحة للمناورة والعمل الفوري. تمارس الحكومة حقها بموجب القانون الدستور، سنعلن حالة طوارئ حرب. يسمح أيضا للحكومة بحماية العائلات".



اما روسيا فقد طالب نائب وزير خارجيتها "أندريه رودينكو"، رفع العقوبات عن بلاده لاسيما الصادرات والتعاملات المالية كشرط لتجنب أزمة غذائية عالمية بفعل توقف صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب فيها، وطالب ايضا بإزالة كييف للألغام المزروعة في المرافئ المطلة على البحر الأسود حتى تتمكن السفن من تصدير الحبوب.

وأكد "رودينكو" أن روسيا مستعدة لضمان ممر إنساني للسفن.