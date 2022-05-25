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مراسل العالم: مصادر طبية في العاصمة الافغانية تعلن سقوط 5 قتلى و22 جريحا في الانفجار الذي استهدف المصلين بمسجد في كابل

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

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