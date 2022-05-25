الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أميرعبداللهيان: مؤتمر دافوس فرصة للتعريف بالطاقات في إيران

أميرعبداللهيان: مؤتمر دافوس فرصة للتعريف بالطاقات في إيران
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، الذي يزور سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي، أن هذا المؤتمر يشكل فرصة مغتنمة للتعريف بالطاقات الاقتصادية والتجارية في إيران.

العالم - إيران

وأضاف أميرعبداللهيان: سأقدم خلال هذا الاجتماع شرحا حول الإمكانيات والفرص المتوفرة في الجمهورية الإسلامية.

ولفت وزير الخارجية الإيرانية أن الفرص متاحة على هامش المنتدى، لإجراء عدد من اللقاءات الثنائية والتي تصب في سير تطوير شامل للعلاقات بين إيران وسائر الدول.

واستطرد بالقول : سأشارك غدا الخميس أيضا، في أعمال اللوحة المخصصة للقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية ضمن مؤتمر دافوس.

وصرح أميرعبداللهيان، أنه نظرا للأولويات المحددة على صعيد السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية وتركيزها على القضايا الاقتصادية والتجارية، فهو سيقدم خلال المؤتمر شرحا حول مواقف الجمهورية الإسلامية والفرص التي تقدمها في هذا الخصوص.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، غادر البلاد صباح اليوم الأربعاء متوجها إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي.

وحسب توقيته التقليدي، يعقد المنتدى سنويا في منتصف كانون الثاني/ يناير، لكن تم تأجيله هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وانطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الإثنين 23 مايو/أيار 2022، وتصدرت الحرب في أوكرانيا جدول أعماله، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو العالمي.

روابط ذات صلة

أمير عبد اللهيان يغادر طهران متوجها إلى سويسرا

الصين تنسحب من منتدى "دافوس" الاقتصادي بعد خطاب زيلينسكي

"رئيسة وزراء تونس"تناقش عدة قضايا بمنتدى"دافوس" الإقتصادي

منتدى دافوس الدولي يجري 'وجها لوجه' لأول مرة خلال عامين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. انتصار أيار..أمل للقضية الفلسطينية وكسر هيبة الاحتلال

شاهد..قيادي في طالبان يخرج عن صمته وينتقد سياساتها

شاهد.. الشيخ عكرمة صبري يدعو ألى شد الرحال للأقصى يوم الأحد

متظاهرون في جنوب أفريقيا يدعون فرنسا إلى الخروج من افريقيا

أميرعبداللهيان: مؤتمر دافوس فرصة للتعريف بالطاقات في إيران

وزيرا خارجية إيران والعراق يبحثان هاتفيا التغيرات المناخية في المنطقة