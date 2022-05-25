شاهد.. الشيخ عكرمة صبري يدعو ألى شد الرحال للأقصى يوم الأحد

العالم - مراسلون

وجاء ذلك عبر وزير الحرب "غانيتس"، الذي اعتبر ذلك حق للمستوطنين باعتبار القدس عاصمة موحدة لكيانة، وبأنه لن يخضع للضغوطات الفلسطينية عبر الوسطاء.

وقال القيادي في حركة فتح حسني الكيلاني: "أنا برأي بالدرجة الاولى هي حماقة، انه يصر على قرار مثل هذا، لأنه يعلم تبعات هذا القرار، والامور التي تحصل منه، ولكنه يمكن لديه حساباته، بانه ممكن ان يحمي حاله داخل الحكومة او ان الحكومة لاتسقط، ولكن هي حماقة، و حماقة كبرى من الجانب الاسرائيلي".

القوى الوطنية بالقدس دعت الى التغير العام يوم الاحد، القادم لمواجهة هذة المسيرة الاستفزازية.

كما دعا رئيس الهيئة الاسلامية العليا الشيخ "عكرمة صبري" لشد الرحال للمدينة، والمسجد الاقصى المبارك لصد المستوطنين، وبعدم السماح لهم بالعربدة داخل ازقة وحارات البلدة القديمة.

وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري لمراسل قناة العالم: "اقتحامات المسجد الأقصى مرفوضة، ومجال الا ان نشد الرحال اليها، ونحمل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذه الاقتحامات، وبالنسبة إلى موضوع باب العامود هذا مجلس لسكان المقدسيين اعتادوا أن يجلسوا فيه في جميع الاوقات فلا يجوز ان يمنعوا من التجلس والتواجد في باب العامود".

ودعت الجماعات اليهودية المتطرفة، واعضاء الكنيست من اليمين المتطرف لمشاركة واسعة بمسيرة "الأعلام" مساء الاحد القادم لتأكيد على توحيد المدينة كعاصمة لكيانهم وتحدي لحركتى حماس والجهاد الاسلامي

على الرغم من اتخاذ قرار بتنظيم مسيرة "العلم"، لدى المستوطنين ومرورها من باب العالمود، إلا ان هذه الحكومة والائتلاف الحكومي لدى الكيان الاحتلال الاسرائيلي يدرك، مخاطر تنظيم هذه المسيرة للمستوطنين.

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