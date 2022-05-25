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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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السيد نصر الله: نحن في المقاومة مازلنا على جهوزيتنا واستنفارنا
السيد نصر الله: حكومة العدو يجب ان لا تقدم على اي خطوة قد تكون نتائجها كارثية عليها وعلى المنطقة
السيد نصر الله: احذر من اي مس بقبة الصخرة والمسجد الاقصى سيؤدي الى انفجار كبير في المنطقة وما لا تحمد عقباه
السيد نصر الله: احذر من اي مس بقبة الصخرة والمسجد الاقصى سيؤدي الى انفجار كبير في المنطقة وما لا تحمد عقباه
السيد نصر الله: الفصائل الفلسطينية كلها توعدت بالرد اذا ما جرت مسيرة الاعلام
السيد نصر الله: الخطر الكبير في مسيرة الاعلام هو ان يقوم المستوطنون بالدخول الى الاقصى واحياء القدس القديمة
السيد نصر الله: خلال الايام القليلة المقبلة هناك احداث قد تؤدي الى انفجار في القدس
السيد نصر الله: بقدر من الجرأة بامكاننا تحقيق خيار لبنان الغني
السيد نصر الله: ندعو الى الدولة الغنية مقابل لبنان المتسول على ابواب السفارات
السيد نصر الله: أجدد الدعوة لكم من موقع القوة والاقتدار بالشراكة والتعاون
السيد نصر الله: الخطر الكبير في مسيرة الاعلام هو ان يقوم المستوطنون بالدخول الى الاقصى واحياء القدس القديمة
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش
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