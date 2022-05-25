الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: الفصائل الفلسطينية كلها توعدت بالرد اذا ما جرت مسيرة الاعلام

الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..السيد نصرالله: المقاومة اليوم اقوى من عام 2000

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. انتصار أيار..أمل للقضية الفلسطينية وكسر هيبة الاحتلال

شاهد..قيادي في طالبان يخرج عن صمته وينتقد سياساتها

شاهد.. الشيخ عكرمة صبري يدعو ألى شد الرحال للأقصى يوم الأحد

متظاهرون في جنوب أفريقيا يدعون فرنسا إلى الخروج من افريقيا

أميرعبداللهيان: مؤتمر دافوس فرصة للتعريف بالطاقات في إيران