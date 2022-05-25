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موسكو تأمل في إحراز تقدم في مفاوضات أستانا حول سوريا

موسكو تأمل في إحراز تقدم في مفاوضات أستانا حول سوريا
الأربعاء ٢٥ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا أن روسيا تأمل بإحراز تقدم حقيقي في الاجتماع الدولي حول سوريا بصيغة "أستانا" الذي سيعقد في في 14-16 يونيو.

العالم - سوریا

وقال بوغدانوف: "الاجتماع الجديد في نور سلطان هام جدا، من أجل مناقشة ما يجب القيام به من أجل تسريع هذه العمليات وتأمين مستقبل السوريين ومستقبلنا جميعا من التهديدات المحتملة من الإرهابيين. بالإضافة إلى وجود مثل مشاكل نقل الأسرى والمعتقلين ومعرفة مصير المفقودين، هذه القضايا أيضا سنناقشها في إطار عملية "أستانا".

وأضاف: "لذلك، تم وضع مجموعة كاملة من القضايا على جدول أعمال اجتماعات أستانا. كل هذه القضايا ستناقش، وآمل في إحراز تقدم، بعض التقدم الحقيقي".

وانعقد الاجتماع الدولي السابق حول سوريا بصيغة "أستانا" يومي 21 و22 ديسمبر 2021 في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

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