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مع ارتفاع مستويات التضخم..

متاجر بريطانيا تشهد ارتفاعا قياسيا في معدلات السرقة

متاجر بريطانيا تشهد ارتفاعا قياسيا في معدلات السرقة
الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

شهدت المملكة المتحدة ارتفاعا في معدلات السرقة في المتاجر، وسط تضخم قياسي تعيشه البلاد، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" يوم الأربعاء، عن مديري السوبر ماركت والخبراء.

العالم - أوروبا

وتشير الصحيفة إلى أن عدد السرقات يتزايد منذ بداية العام، حين بدأت أسعار السلع والخدمات في الارتفاع بشكل حاد في المملكة. وقال برايان روبرتس، مؤسس شركة شوبفلور إنسايتس التجارية الاستشارية إن "الوضع يزداد سوءا بالتأكيد"، وقال إن معدلات الجرائم المبلغ عنها باتت في أعلى مستوياتها.

ونشرت مجلة "غروسر" التجارية في وقت سابق تصريحات العديد من مديري المتاجر الذين أشاروا إلى أن المخالفين عديمي الخبرة الذين يرتكبون السرقة لأول مرة ويحاولون إخراج سلع أساسية رخيصة من المتاجر، أصبحوا أكثر عرضة للوقوع أثناء السرقة. وتجدر الإشارة إلى أنهم يحاولون بشكل أساسي سرقة المشروبات الكحولية وشفرات الحلاقة وغيرها من السلع التي يزداد الطلب عليها، مما يجعل بيعها يدويا أو عبر الإنترنت أمرا سهلا. وبسبب هذا الوضع، بدأت العديد من سلاسل البيع بالتجزئة في تعزيز التدابير الأمنية.

وفي نهاية أبريل، تسارع التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 9%، وهو أعلى رقم منذ 40 عاما. ويقدر بنك إنجلترا أن التضخم في المملكة المتحدة سيتجاوز 10% بنهاية العام. وأحد الأسباب الرئيسية هو الزيادة الحادة في تكلفة الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

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مع ارتفاع مستويات التضخم.. متاجر بريطانيا تشهد ارتفاعا قياسيا في معدلات السرقة

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