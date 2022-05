سيد المقاومة.. سيد الانتصارات

العالم - نبض السوشيال

الهاشتاغات اللبنانية اليوم جاءت اثر تأكيد الأمينُ العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليلة امس الاربعاء ان المقاومةَ في لبنان اليومَ اقوى معنويا وعسكريا وماديا مقارنة بعام 2000 عندما دحرت الاحتلالَ الاسرئيلي من لبنان.

سيد المقاومة أوضح خلال خطابه في الذكرى الثانية والعشرين لعيد المقاومة والتحرير، أن قدرة كيان الإحتلال الإسرائيلي بدأت بالهبوط بعد الهزيمة التي تلقاها في لبنان.

وفيما اكد السيد نصرالله على ضرورة إظهار كافة التضحيات لأن نصر أيار لم يأت بالمجان، أشار الى ان الجميع يعرف الوجهه الحقيقي للكيان الاسرائيلي لكن كيان الاحتلال يحاول أن يظهر طبيعيا بالرغم من انه يعاني من عقدة بقاء كيانه المصطنع بعد 8 عقود.

الرعب الذي يتملك الصهاينة اليوم اشار اليه مؤخرا قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني خلال كلمته بمراسم إحياء ذكرى تحرير مدينة خرمشهر (جنوب غربي ايران) و"شهداء جامعة الإمام الحسين (سلام الله عليه)" قائلا: أن الكيان الصهيوني اليوم لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب أشبال وشباب حزب الله لبنان، مضيفا أنه "كلما تعرض أحد المنتسبين لحزب الله البطل إلى حادث فإنه قام بالرد..

وضرب العميد قاآني مثلا على الرعب الصهيوني قائلا: عندما أعلن حزب الله لبنان بأنّه سينتقم لأحد ابنائه الذين استشهدوا في سوريا، هرب جنود الاحتلال ولم يبق صهيوني واحد يرتدي الزي العسكري في الساحة"، مؤكدا ان "ثقافة تحرير خرمشهر، شكلت انطلاقة لتاسيس "حزب الله" لبنان، وهي التي كبدت الصهاينة الهزيمة في جنوب لبنان؛ لافتا في السياق إلى مواجهة حزب الله للصهاينة وهروبهم من لبنان عام 2000.

واستطرد قائد فيلق القدس قائلا: خلال العام 2000 وبعد الجريمة التي ارتكبها الصهاينة في عام 1982، لقد استطاع أبناء مدرسة الإمام الخميني (رضوان الل تعلى عليه) عبر التأسي بثقافة فتح خرمشهر ورغم امتلاكهم أبسط المعدات، أن يفرضوا الهزيمة على الكيان الصهيوني المدجج بأحدث الأسلحة في 25 أيار/مايو 2000 وأرغموه على الفرار من جنوب لبنان وليس الانسحاب.

نتابع الان في حلقة اليوم من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي وصلت صفحة التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث نبدأ مع حساب الناشطة اللبنانية (لينا غازي - (عباس مددي) lina ghazi) التي غردت بمقولة لسيد المقاومة قال فيها ان قتالنا كان ولا زال في سبيل الله وليس من اجل سلطة زائلة:

نحن لم نقاتل من أجل سلطة..

نحن قاتلنا في سبيل الله..

#سيد_الانتصارات

#عيد_المقاومة_والتحرير

#أيار_عنوان_كل_انتصار

غردحساب الناشط اللبناني (عبدالعزيز بدر القطان) قائلا:

#السلاح_صاحي

طالما المقاومة حاضرة، السلاح صاحٍ، وكل ما تمارسه الصهيونية اليوم، هو لكبح جماح المقاومة، لكنها بإذن الله تبارك وتعالى ستنتصر.

#أيار_عنوان_كل_انتصار

#لبنان

#يوم_التحرير

وفي تغريدة ثانية قال الناشط اللبناني (عبدالعزيز بدر القطان):

#فلسطين_تنادي

الجليل على بُعد وردة صغيرة،

#فلسطين_تنادي وشعبها ينتظر، فكما انتصروا في

#لبنان الأمل والعين على فلسطين.

#أيار_الإنتصارات

#يوم_التحرير

نشر حساب الناشطة اللبنانية (فاطمة فاكه - fatima fakih) فيوديو يؤرخ ليوم التحرير يوم طرد المحتل الاسرائيلي من جنوب لبنان في 25 ايار، وغردت تقول:

٢٥ ايار يوم طُرِد العدو بقوة السلاح والارادة ٢٥ أيار يوم أصبح لنا وجود على خارطة عالمهم يوم أضحى لكلمتنا معنى..ولزندنا وزنادنا صدى ٢٥ أيار هو العيد الأكبر هو #عيد_المقاومة_والتحرير يوم أذّن #سيد_الانتصارات لفجر الانتصارات هنا صاحَ الصُّبحُ بنا قوموا زمنُ الهزائم قد ولّى...

ggg

قال حساب الناشط اللبناني (علي صالح - Alisaleh) في تغريدته:

بيومها الإشتراكي ما كان يقدر يتعايش مع المقاومة

#يوم_التحرير

#عيد_المقاومة_والتحرير

غرد الناشط اللبناني (محمد سلامي - Mohammad Salami) قائلا:

18 عامًا من المقاومة ، 22 عامًا من الانتصار: قصة بيضاء لعلم أصفر # محمد سلامي

# نصرالله

# عيد_المقاومة_والتحرير

# سيد_الإنتصارت

# سيد_الانتصارات

18 Years of Resistance, 22 Years of Victory: White Story of Yellow Flag

#MohammadSalami

#نصرالله

#عيد_المقاومة_والتحرير

#سيد_الإنتصارت

#سيد_الانتصارات

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشطة اللبنانية (ألسا - Elsa) التي نشرفت فيديو فيه صور خالدة ليوم التحرير في جنوب لبنان وصفتها بانها لا تقدر بثمن وغردت قائلة:

لقطات لا تقدر بثمن لشعب جنوب لبنان يحتفل بالنصر المجيد لهزيمة الاحتلال الصهيوني ويحتفل بيوم 25 أيار (مايو) 2000 بيوم مشرق في تاريخ لبنان ❤️???????? المقاومة مفتاح التحرير✌????

# عيد_المقاومة_والتحرير

# مجد_أيار

# أيار_عنوان_كل_انتصار

Priceless footage of southern Lebanese people celebrating the glorious victory of defeating the zionist occupation and marking 25 May 2000 as a bright day in the history of Lebanon Resistance is the key to Liberation

#عيد_المقاومة_والتحرير

#مجد_أيار

#أيار_عنوان_كل_انتصار

dd