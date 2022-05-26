مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

العالم - الأميركيتان

وبصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أيار/مايو الجاري وبالتالي الجهة التي تضع جدول أعمال المجلس، حدّدت الولايات المتّحدة موعد جلسة التصويت على مشروع القرار بعد ظهر الخميس.

من جانبها، بعثة الصين لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة تعرف "أفضل طريقة" لخفض التصعيد مع كوريا الشمالية لكنها ترفض استخدامها.

وقالت البعثة إن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن لن يحل مشكلة كوريا الشمالية.

وبالأمس، اختبرت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، وكلها من منطقة سونان في بيونغ يانغ.

وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إن الصواريخ أُطلقت تباعا خلال أقل من ساعة من منطقة سونان في بيونغيانغ.



ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من مغادرة الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة، بعد رحلة تعهد خلالها بتعزيز الإجراءات لردع كوريا الشمالية.



وتواصل كوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ باليستية منذ بداية العام.